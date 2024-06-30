Google разорвала отношения с центром сертификации Entrust после критики Mozilla

Этот шаг последовал за чередой сообщений об инцидентах, которые, как утверждает Google, подорвали ее уверенность в «компетентности и надежности» Entrust как центра сертификации. Mozilla также ранее обращала внимание на проблемы с сертификатами Entrust.

Пользователям Chrome рекомендуется перейти на альтернативные центры сертификации до истечения срока действия сертификата, чтобы избежать потенциальных предупреждений о нарушении безопасности.

У предприятий будет возможность вручную доверять сертификатам Entrust в своих внутренних сетях после внесения изменений.