Google разрешила обмениваться самоуничтожающимися фото

Однако в самом приложении кнопку отправки найти не получится. Это можно сделать через другие сервисы Google, например Photos. Нужно зайти в данное приложение, выбрать там фото, нажать на кнопку «Поделиться» и найти в списке Google Duo. После этого снимок откроется в редакторе, где можно будет добавить на него какой-нибудь текст или рисунок. Уже затем появится список контактов, в котором есть возможность выбрать пять человек для отправки фото.

Наблюдать его получатели смогут только 24 часа. По истечении этого срока, фото удалится. В целом, всё это похоже на механизм отправки фотографий в Snapchat.