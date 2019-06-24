Ferra
Приложения
Вчера 20:32

Google разрешила обмениваться самоуничтожающимися фото

В Google Duo
В видеочате Google Duo, доступном и для Android, и для iOS, появилась возможность отправлять самоуничтожающиеся фото. Всё, что нужно — обновить приложение до версии 56.

Однако в самом приложении кнопку отправки найти не получится. Это можно сделать через другие сервисы Google, например Photos. Нужно зайти в данное приложение, выбрать там фото, нажать на кнопку «Поделиться» и найти в списке Google Duo. После этого снимок откроется в редакторе, где можно будет добавить на него какой-нибудь текст или рисунок. Уже затем появится список контактов, в котором есть возможность выбрать пять человек для отправки фото.

Наблюдать его получатели смогут только 24 часа. По истечении этого срока, фото удалится. В целом, всё это похоже на механизм отправки фотографий в Snapchat.

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