Google разрешили вложить в ИИ-проект Anthropic $2 млрд

Опубликовано 20 ноября 2024, 16:301 мин.
Google разрешили вложить в ИИ-проект Anthropic $2 млрдВеликобритания одобрила инвестицию Google
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило инвестицию Google в размере $2 млрд в стартап Anthropic, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта. CMA пришло к выводу, что сделка не дает Google «значительного влияния» на Anthropic.
Первая фаза расследования, начатая в октябре, была сосредоточена на возможных рисках для конкуренции в развивающемся секторе ИИ. Однако CMA не обнаружило признаков ущерба для рынка и подтвердило, что Anthropic сохраняет независимость управления.
Anthropic, создавшая ИИчатбот Claude, конкурирует с Gemini от той же Google. Ранее в этом году инвестиция Amazon в Anthropic на $4 млрд также не вызвала подозрений со стороны CMA, поскольку не подпадала под антимонопольные пороги.
В то же время инвестиции Microsoft в OpenAI все еще находятся под контролем CMA, хотя сделки с Mistral и Inflection были одобрены.
Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный