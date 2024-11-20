Google разрешили вложить в ИИ-проект Anthropic $2 млрд

Первая фаза расследования, начатая в октябре, была сосредоточена на возможных рисках для конкуренции в развивающемся секторе ИИ. Однако CMA не обнаружило признаков ущерба для рынка и подтвердило, что Anthropic сохраняет независимость управления.

Anthropic, создавшая ИИчатбот Claude, конкурирует с Gemini от той же Google. Ранее в этом году инвестиция Amazon в Anthropic на $4 млрд также не вызвала подозрений со стороны CMA, поскольку не подпадала под антимонопольные пороги.

В то же время инвестиции Microsoft в OpenAI все еще находятся под контролем CMA, хотя сделки с Mistral и Inflection были одобрены.