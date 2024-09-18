Google решил маркировать ИИ-изображения в поисковике

Пометки будут основываться на метаданных Коалиции по проверке достоверности и аутентичности контента (C2PA), которая отслеживает происхождение изображений, в том числе время и место их создания — Google, наряду с такими гигантами индустрии, как Microsoft, Adobe и OpenAI, поддерживает стандарт C2PA.

Для контекста: исследование, проведенное компанией Sumsub, показало, что в период с 2023 по 2024 год число мошенничеств с использованием ИИ выросло на 245%.