Google решила повторить новейшую функцию Windows Recall: что она делает

Recall, представленная в Build 2024, призвана улучшить локальный поиск, сделав его таким же эффективным, как и веб-поиск, используя голосовые команды и контекстные подсказки для поиска определенных писем, документов и прочего. Тем не менее, эта функция столкнулась с проблемами конфиденциальности, а критики назвали ее «буквально шпионским или вредоносным ПО».

Соломон отметил, что функция Google «память» будет направлена на обеспечение контекстного поиска без ущерба для контроля пользователя. Он отметил возможность создания «снимков» экрана или перемотки, которые пользователи смогут активировать по мере необходимости.

«Если пользователь говорит, что, допустим, мы проводим совещание и обсуждаем сложные темы. Есть смысл запустить функцию записи, если в конце она может пригодиться для создания заметок и пунктов действий. Но вы, как пользователь, должны включить эту функцию и решить, где вы хотите ее использовать», — объясняет Соломон.