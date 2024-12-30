Приложения
Опубликовано 30 декабря 2024, 16:30
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Google решила сменить анимацию своего ИИ

В Поиске
Google тестирует новую анимацию для обзоров результатов поиска от ИИ компании в рамках интеграции с Gemini. Обновленная анимация начинается с надписи «Generating…» в левом верхнем углу, за которой следуют фразы «Looking this up» и «Putting it all together».
Google решила сменить анимацию своего ИИ
© Ferra

Новая анимация может быть связана с готовящейся моделью Gemini 2.0, которая, как ожидается, улучшит ИИ-обзоры за счет более точного решения сложных задач, включая продвинутую математику, мультимодальные запросы и программирование. Google начал тестировать Gemini 2.0 для ИИ-обзоров в начале этого месяца, а более широкое внедрение запланировано на начало следующего года, пишут СМИ.

Google решила сменить анимацию своего ИИ

© 9to5Google

В настоящее время анимация находится в стадии тестирования для некоторых пользователей, в частности для тех, кто участвует в бета-программе Search Labs.