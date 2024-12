Google решила сменить анимацию своего ИИ

В Поиске

Google тестирует новую анимацию для обзоров результатов поиска от ИИ компании в рамках интеграции с Gemini. Обновленная анимация начинается с надписи «Generating…» в левом верхнем углу, за которой следуют фразы «Looking this up» и «Putting it all together».