Google решила сменить анимацию своего ИИ

Новая анимация может быть связана с готовящейся моделью Gemini 2.0, которая, как ожидается, улучшит ИИ-обзоры за счет более точного решения сложных задач, включая продвинутую математику, мультимодальные запросы и программирование. Google начал тестировать Gemini 2.0 для ИИ-обзоров в начале этого месяца, а более широкое внедрение запланировано на начало следующего года, пишут СМИ.