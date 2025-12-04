Google сделает Интернет для вас «максимально личным» с помощью ИИ

В будущем для этого ИИ, например, будет анализировать ваши действия в Gmail, Calendar, Drive и др., чтобы понимать ваши предпочтения и предлагать «релевантные продукты и услуги». Захотите диван — ИИ, помня ваши предпочтения, уведомит о подходящей модели, когда она появится в продаже.

Хотя некоторые поисковые запросы останутся «обычными», вроде высоты Кремля в Москве, большинство взаимодействий станет «персонализированным», пишут СМИ.

Вот только такой подход вызывает у экспертов сомнения: чем больше ИИ знает о вас, тем выше опасность утечки данных или их использования третьими лицами. Даже глава OpenAI предупреждает, мол, ИИ пока не умеет хранить конфиденциальную информацию с таким же пониманием контекста, как человек.