Google сделает Интернет для вас «максимально личным» с помощью ИИ

Опубликовано 04 декабря 2025, 13:301 мин.
Google сделает Интернет для вас «максимально личным» с помощью ИИПерсонализация
Google хочет, чтобы ИИ сделал интернет максимально персонализированным для каждого пользователя. По словам вице-президента Google по продуктам поиска Робби Стейна, люди даже сейчас чаще всего используют ИИ не для фактов, а для советов и рекомендаций — например, где поесть или куда поехать в отпуск.
В будущем для этого ИИ, например, будет анализировать ваши действия в Gmail, Calendar, Drive и др., чтобы понимать ваши предпочтения и предлагать «релевантные продукты и услуги». Захотите диван — ИИ, помня ваши предпочтения, уведомит о подходящей модели, когда она появится в продаже.
Хотя некоторые поисковые запросы останутся «обычными», вроде высоты Кремля в Москве, большинство взаимодействий станет «персонализированным», пишут СМИ.
Вот только такой подход вызывает у экспертов сомнения: чем больше ИИ знает о вас, тем выше опасность утечки данных или их использования третьими лицами. Даже глава OpenAI предупреждает, мол, ИИ пока не умеет хранить конфиденциальную информацию с таким же пониманием контекста, как человек.