Google сделает YouTube больше похожим на мессенджер

Сейчас, когда люди отправляют ссылку через сторонние мессенджеры, как известно. Google хочет сделать этот процесс проще.

Как пишут СМИ, эксперимент уже запущен для «ограниченного числа пользователей». Новая функция даст возможность отправлять длинные видео, Shorts и трансляции другому пользователю YouTube, а также обсуждать их в чате внутри приложения. По сути, видеоплатформа станет почти что мессенджером.

Пользователю, правда, для использования нововведений должно быть 18 лет, и он должен быть авторизован в своём аккаунте. Для приглашения друга нужно нажать на значок уведомлений (колокольчик) и выбрать пункт «Поделиться». После этого появится ссылка-приглашение, которую можно отправить нужному человеку.

В приложении появится список контактов, которым можно отправлять видео непосредственно через YouTube. Также можно будет отменять отправленные сообщения или удалять.

Пока что эксперимент проходит только в Польше и Ирландии.