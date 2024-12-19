Google сделала более заметной кнопку «Аудио-Эмодзи». Да, такие есть

В настоящее время Audio Emoji доступна двумя способами: рядом с кнопкой «Видеозвонка» или через меню «Еще». В новой же версии появилась большая кнопка в форме таблетки, занимающая почти всю ширину экрана вызова и открывающая таблицу символов для Audio Emoji.