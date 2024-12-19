Google сделала более заметной кнопку «Аудио-Эмодзи». Да, такие есть

Опубликовано 19 декабря 2024, 09:451 мин.
Google сделала более заметной кнопку «Аудио-Эмодзи». Да, такие естьТестирует новую, более крупную кнопку Audio Emoji
Google сделала более заметной кнопку “Аудио-Эмодзи”. Google тестирует более заметную функцию Audio Emoji в приложении «Телефон» на смартфонах Pixel. Впервые представленная в Pixel 8a, функция Audio Emoji получила множество обновлений, включая сезонные анимации. Новое обновление делает кнопку Audio Emoji более заметной, размещая ее над обычными элементами управления, такими как «Без звука» и «Динамики».
В настоящее время Audio Emoji доступна двумя способами: рядом с кнопкой «Видеозвонка» или через меню «Еще». В новой же версии появилась большая кнопка в форме таблетки, занимающая почти всю ширину экрана вызова и открывающая таблицу символов для Audio Emoji.
Это изменение тестируется в последней бета-версии Phone (версия 157) и, судя по всему, постепенно распространяется.