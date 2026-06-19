Google сделала ИИ-аватары для видео бесплатными, но с нюансом

Пользователь загружает свои слайды из Google Презентаций, и программа сама придумывает сценарий, подбирает кадры и вставляет виртуального диктора. Он озвучивает текст. Аватара можно настроить: выбрать его внешний вид (доступно 53 варианта), добавить реквизит или поставить на свой фон. Также можно озвучить видео на 15 новых языках, включая русский.

В основе технологии новейшие модели Google: Veo 3.1 для создания видео и Lyria 3 для подбора музыки. Чтобы зрители знали, что ролик сделан с помощью ИИ, на видео ставят специальную цифровую метку SynthID.

Пока бесплатная версия позволяет создавать до 10 видео в месяц. Если нужно больше, придётся оформить платную подписку.

В ближайшие месяцы Google обещает запустить функцию и в других странах.