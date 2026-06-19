Приложения
Опубликовано 19 июня 2026, 16:59
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Google сделала ИИ-аватары для видео бесплатными, но с нюансом

Попробовать может пока только житель США
Google сделала сервис Google Vids бесплатным всем владельцам аккаунтов в США. Раньше такие функции требовали платной подписки. А что это такое, собственно говоря? С помощью этого инструмента можно создавать видео с «цифровыми ведущими», созданными ИИ аватарами.
Google сделала ИИ-аватары для видео бесплатными, но с нюансом

© Google

Пользователь загружает свои слайды из Google Презентаций, и программа сама придумывает сценарий, подбирает кадры и вставляет виртуального диктора. Он озвучивает текст. Аватара можно настроить: выбрать его внешний вид (доступно 53 варианта), добавить реквизит или поставить на свой фон. Также можно озвучить видео на 15 новых языках, включая русский.

В основе технологии новейшие модели Google: Veo 3.1 для создания видео и Lyria 3 для подбора музыки. Чтобы зрители знали, что ролик сделан с помощью ИИ, на видео ставят специальную цифровую метку SynthID.

Пока бесплатная версия позволяет создавать до 10 видео в месяц. Если нужно больше, придётся оформить платную подписку.

В ближайшие месяцы Google обещает запустить функцию и в других странах.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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#искусственный интеллект
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