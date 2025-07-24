Google сделала удобнее встроенный в Photos видеоплеер

Теперь у видео появилась увеличенная панель прокрутки, на которой проще перемещаться по таймлайну. Кнопка громкости находится прямо над полосой воспроизведения, а новая кнопка паузы — также рядом, вместо прежней по центру экрана.

Ещё одно изменение — теперь для перемотки не нужно удерживать экран. Достаточно дважды нажать на левую или правую сторону видео, чтобы отмотать или перемотать на 5 секунд. Повторные нажатия увеличивают шаг на дополнительные 5 секунд.