Google сделала удобнее встроенный в Photos видеоплеер

Опубликовано 24 июля 2025, 19:301 мин.
Google сделала удобнее встроенный в Photos видеоплеерТеперь управлять видео стало проще
Google начала поэтапно обновлять интерфейс приложения Photos. Главное новшество — улучшенный видеоплеер с более удобным управлением.
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Теперь у видео появилась увеличенная панель прокрутки, на которой проще перемещаться по таймлайну. Кнопка громкости находится прямо над полосой воспроизведения, а новая кнопка паузы — также рядом, вместо прежней по центру экрана.
Ещё одно изменение — теперь для перемотки не нужно удерживать экран. Достаточно дважды нажать на левую или правую сторону видео, чтобы отмотать или перемотать на 5 секунд. Повторные нажатия увеличивают шаг на дополнительные 5 секунд.
Обновления коснулись и начального экрана при первом запуске приложения. Теперь фотография профиля и имя пользователя отображаются крупнее. Однако, в новой версии убрали переключатель использования мобильного интернета, который был удобен в более ранних версиях.