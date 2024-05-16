Google Sheets получил аналог функции Excel: создание таблицы в один клик

Опубликовано 16 мая 2024, 20:26
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Google Sheets получил аналог функции Excel: создание таблицы в один кликКонкурируя с решением Microsoft
Пользователи Google Sheets ликуют. Популярный инструмент для работы с электронными таблицами представил новую функцию создания таблиц одним щелчком мыши, которая сравнялась с функцией, которой пользователи Excel пользуются уже много лет. Это обновление позволяет мгновенно преобразовать блок данных в отформатированную таблицу с фильтрами и правилами сортировки.
Доступ к функции можно получить, выделив данные и нажав Формат > Преобразовать в таблицу. После этого Google Sheets автоматически создаст фильтры для каждого столбца, добавит визуальные разделители для строк и обеспечит простое создание выпадающих меню. Это обновление также включает автоматически форматируемые типы столбцов и новую опцию «Создать группу по виду», позволяющую группировать данные по фильтрам столбцов.
Помимо упрощения создания таблиц, Google представила шаблоны таблиц для повседневных задач, таких как управление проектами, инвентаризация и планирование мероприятий. Постепенное внедрение начнется 30 мая и завершится к 6 июня.