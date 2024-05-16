Google Sheets получил аналог функции Excel: создание таблицы в один клик

Доступ к функции можно получить, выделив данные и нажав Формат > Преобразовать в таблицу. После этого Google Sheets автоматически создаст фильтры для каждого столбца, добавит визуальные разделители для строк и обеспечит простое создание выпадающих меню. Это обновление также включает автоматически форматируемые типы столбцов и новую опцию «Создать группу по виду», позволяющую группировать данные по фильтрам столбцов.