Google скоро откроет доступ к «десктопному режиму» в Android 16

Опубликовано 24 мая 2025, 13:301 мин.
Google скоро откроет доступ к «десктопному режиму» в Android 16Масштабные тесты
Google официально объявила о запуске тестирования нового «десктопного режима» для телефонов на Android 16. Эта функция позволяет использовать телефон как мини-компьютер при подключении к внешнему экрану, обеспечивая интерфейс, похожий на рабочий стол Windows.
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Новый режим построен на основе технологии Samsung DeX и позволяет открывать приложения в окнах, перемещать их между экранами и использовать независимую работу внутреннего и внешнего дисплеев.
Тестирование «десктопного режима» будет доступно в бета-версии Android 16, которая выйдет в ближайшие месяцы.
Сама Samsung DeX пока доступна на многих флагманских устройствах Samsung Galaxy, начиная с Galaxy S8 и S8+, включая серии S9, S10, S20, S21, S22, S23, S24 и S25, а также Galaxy Note (начиная с Note 8), Galaxy Fold и Flip, а также планшеты Galaxy Tab S4 и новее.