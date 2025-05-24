Google скоро откроет доступ к «десктопному режиму» в Android 16

Тестирование «десктопного режима» будет доступно в бета-версии Android 16, которая выйдет в ближайшие месяцы.

Сама Samsung DeX пока доступна на многих флагманских устройствах Samsung Galaxy, начиная с Galaxy S8 и S8+, включая серии S9, S10, S20, S21, S22, S23, S24 и S25, а также Galaxy Note (начиная с Note 8), Galaxy Fold и Flip, а также планшеты Galaxy Tab S4 и новее.