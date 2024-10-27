Google скоро представит ИИ-проект, который будет использовать ПК за вас

По данным The Information, Jarvis предназначен для управления браузером и выполнения задач от имени пользователей. Этот инструмент, интегрированный с Chrome и работающий на базе обновленной версии Google Gemini, сможет справляться с такими задачами, как сбор информации, покупки и бронирование билетов.

Способность Jarvis автоматизировать «повседневные интернет-задачи» базируется на технологии распознавания картинки с экрана, что позволяет ему нажимать кнопки, вводить текст и перемещаться по страницам. В текущем тестировании выполнение каждого действия занимает несколько секунд, но модель обещает упростить управление веб-задачами, пишут СМИ. Google планирует ограниченный релиз в декабре для тестирования и сбора отзывов, хотя этот срок может измениться.