Google сломает воспроизведение музыки на «умных» часах из-за отказа от Play Music

Проблема коснётся владельцев часов с операционной системой Wear OS. Приложение Play Music исчезнет из системы. К сожалению, без него пользователи не смогут загружать музыку на «умные» часы и воспроизводить её без стриминга и без смартфона рядом.

Google уже подтвердила худшие опасения владельцев часов. Они больше не смогут пойти на пробежку без телефона, если хотят делать это под музыку. Google сообщила, что пользователи по-прежнему смогут управлять лишь проигрывателем с помощью смарт-часов. Пока неясно, представит ли компания альтернативу утраченной опции.