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Google сломает воспроизведение музыки на «умных» часах из-за отказа от Play Music
Функциональность часов будет просто-напросто урезана
Недавно Google сообщила, что закроет стриминговый сервис Play Music до конца года. Его заменит YouTube Music. Однако без последствий переход не пройдёт: Google сломает воспроизведение музыки на «умных» часах из-за отказа от Play Music.
Проблема коснётся владельцев часов с операционной системой Wear OS. Приложение Play Music исчезнет из системы. К сожалению, без него пользователи не смогут загружать музыку на «умные» часы и воспроизводить её без стриминга и без смартфона рядом.
Google уже подтвердила худшие опасения владельцев часов. Они больше не смогут пойти на пробежку без телефона, если хотят делать это под музыку. Google сообщила, что пользователи по-прежнему смогут управлять лишь проигрывателем с помощью смарт-часов. Пока неясно, представит ли компания альтернативу утраченной опции.