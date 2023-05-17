Google сможет превратить ваш смартфон в видеорегистратор

Google сможет превратить ваш смартфон в видеорегистраторНо пока лишь в тестовой сборке
Google работает над новой функцией под названием «Dashcam», которая позволит пользователям превратить свои устройства Android, включая телефоны Google Pixel, в видеорегистраторы. Об этом пишет 9to5Google.
Функция была случайно выпущена в тестовой версии приложения Personal Safety, предлагая пользователям возможность записывать видео и аудио во время вождения.
Dashcam доступна через ярлык в приложении и предлагает варианты ручной записи или автоматической записи, когда устройство подключено к определенному устройству Bluetooth, например, автомобильной магнитоле. Приложение автоматически удаляет записи через три дня для экономии места в памяти и сжимает видео в среднем до 30 МБ на минуту видео.
Хотя функция кажется хорошо продуманной, неясно, будет ли она эксклюзивной для телефонов Pixel или доступна для других устройств Android.