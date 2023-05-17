Google сможет превратить ваш смартфон в видеорегистратор

Dashcam доступна через ярлык в приложении и предлагает варианты ручной записи или автоматической записи, когда устройство подключено к определенному устройству Bluetooth, например, автомобильной магнитоле. Приложение автоматически удаляет записи через три дня для экономии места в памяти и сжимает видео в среднем до 30 МБ на минуту видео.

Хотя функция кажется хорошо продуманной, неясно, будет ли она эксклюзивной для телефонов Pixel или доступна для других устройств Android.