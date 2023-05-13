Google сможет проверить, есть ли ваши данные в даркнете

Google сможет проверить, есть ли ваши данные в даркнетеИ предложить советы по защите своего аккаунта
Компания Google объявила о расширении функции мониторинга даркнета для всех пользователей Gmail в США, остальные страны подключат позже. Функция, которая ранее была доступна только подписчикам Google One, позволяет пользователям проверить, не были ли их адреса электронной почты найдены на «темной стороне» Интернета.
После включения этой функции пользователи Gmail смогут просканировать даркнет на наличие своих адресов электронной почты и получить от Google рекомендации по защите своих данных. Среди них могут быть такие предложения, как включение двухэтапной аутентификации.
Кроме того, Google будет регулярно уведомлять пользователей Gmail о том, что их электронная почта была связана с какими-либо утечками данных на подпольных киберпреступных форумах.
Функция мониторинга даркнета была первоначально введена для участников программы Google One в США в марте 2023 года. С ее помощью пользователи могли получать уведомления о том, что их личная информация была обнаружена в темной паутине.