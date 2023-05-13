Google сможет проверить, есть ли ваши данные в даркнете

После включения этой функции пользователи Gmail смогут просканировать даркнет на наличие своих адресов электронной почты и получить от Google рекомендации по защите своих данных. Среди них могут быть такие предложения, как включение двухэтапной аутентификации.

Кроме того, Google будет регулярно уведомлять пользователей Gmail о том, что их электронная почта была связана с какими-либо утечками данных на подпольных киберпреступных форумах.

Функция мониторинга даркнета была первоначально введена для участников программы Google One в США в марте 2023 года. С ее помощью пользователи могли получать уведомления о том, что их личная информация была обнаружена в темной паутине.