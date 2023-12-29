Google согласилась выплатить $5 млрд за слежку в режиме «Инкогнито» Chrome

Google согласилась выплатить $5 млрд за слежку в режиме «Инкогнито» ChromeАнонимность - миф?
Google согласился закрыть судебный процесс на $ 5 млрд, обвинявший его в отслеживании действий пользователей Chrome в режиме Инкогнито. Иск, поданный в 2020 году, утверждал, что Google использовал инструменты анализа, приложения и браузерные плагины для мониторинга активности, несмотря на обещания приватности режима.
Истцы настаивали, что подобная слежка вводила пользователей в заблуждение, заставляя думать, что они контролируют информацию, которой делятся с Google. Компания оправдывалась тем, что хотя Инкогнито не сохраняет историю на устройстве, сайты могут собирать данные пользователя во время сессии.
В качестве доказательства были предоставлены внутренние письма Google, предположительно демонстрирующие, что руководство сознательно отслеживало использование Инкогнито для продажи рекламы и анализа трафика. Иск обвинял Google в нарушении федерального закона о прослушке и калифорнийских законов о конфиденциальности, требуя до $ 5000 с каждого пострадавшего пользователя. Учитывая миллионы пользователей Инкогнито с 2016 года, сумма достигала внушительных $ 5 млрд.