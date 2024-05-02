Google Сообщения перестанут напоминать, что собеседник ждет вашего ответа

Что такое Nudges? Эта функция напоминала вам о необходимости ответить на сообщения, на которые вы еще не ответили. Машинное обучение анализировало разговоры и определяло, когда, скорее всего, нужно было ответить. Разговоры, которые считались важными, помещались в начало списка сообщений. Другая функция служила удобным напоминанием на устройстве о днях рождения, сохраненных в приложении контактов телефона.

Почему Google удалила функцию Nudges? Причина остается неясной. На сегодняшний день компания по-прежнему рекламирует Nudges на целевой странице «Сообщений».

Этот шаг последовал за тем, как Google удалил интеграцию «Ассистента» в «Сообщениях» в 2023 году. Обещанная замена под названием «Spotlights» так и не была реализована.