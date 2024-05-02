Google Сообщения перестанут напоминать, что собеседник ждет вашего ответа

Опубликовано 02 мая 2024, 15:00
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Google Сообщения перестанут напоминать, что собеседник ждет вашего ответаИ про их дни рождения
Неожиданным шагом стало удаление функции «Nudges» из приложения «Сообщения» для Android. Эта функция, появившаяся в 2022 году, предлагала напоминания о необходимости отвечать на сообщения и отмечать дни рождения.
Что такое Nudges? Эта функция напоминала вам о необходимости ответить на сообщения, на которые вы еще не ответили. Машинное обучение анализировало разговоры и определяло, когда, скорее всего, нужно было ответить. Разговоры, которые считались важными, помещались в начало списка сообщений. Другая функция служила удобным напоминанием на устройстве о днях рождения, сохраненных в приложении контактов телефона.
Почему Google удалила функцию Nudges? Причина остается неясной. На сегодняшний день компания по-прежнему рекламирует Nudges на целевой странице «Сообщений».
Этот шаг последовал за тем, как Google удалил интеграцию «Ассистента» в «Сообщениях» в 2023 году. Обещанная замена под названием «Spotlights» так и не была реализована.