Google Сообщения позволят редактировать отправленные SMS: как это будет работать

Как это работает:

Нажмите на сообщение, которое вы отправили в течение последних 30 минут.

Рядом с обычными опциями, такими как копирование, удаление и звездочка, появится новый значок «Редактировать».

Нажмите «Редактировать», и сообщение переместится в поле для редактирования.

Внесите изменения и нажмите на галочку (вместо кнопки «Отправить»), чтобы отправить измененное сообщение.

Эта функция находится в стадии бета-тестирования и доступна в версии 20240213_01_RC00. Официальная дата выхода пока не объявлена, но появление этой функции в бета-версии говорит о том, что она скоро посетит большую часть владельцев приложения, если не всех.