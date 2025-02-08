Google Сообщения разрешат удалять сообщения и у собеседника

Опубликовано 08 февраля 2025, 06:451 мин.
Google Сообщения разрешат удалять сообщения и у собеседникаКак в нормальном мессенджере
Google Сообщения готовятся к поддержке новой функции, которая позволит пользователям удалять отправленные сообщения у всех. Ещё в июне ассоциация GSMA завершила разработку нового стандарта RCS, который включает в себя такие функции, как редактирование и удаление сообщений.
В настоящее время вы можете удалить сообщение только со своего устройства, но с новым обновлением вы сможете удалить сообщение как со своего устройства, так и с устройства получателя. Эта функция станет доступна, как только все получат последнюю версию Google Messages, то есть ждём глобального релиза обновления.
В случае удаления будет показано уведомление всем участникам чата. Кроме того, Google Сообщения будут поддерживать такие функции, как встроенные ответы и реакции на сообщения.