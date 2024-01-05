Google Сообщения с «SMS нового поколения» - RCS - получат поддержку двух SIM-карт

Google Сообщения с «SMS нового поколения» - RCS - получат поддержку двух SIM-картБезопаснее и приятнее, чем СМС
Для пользователей телефонов с двумя SIM-картами есть хорошие новости: Google Сообщения наконец-то готовятся принять вашу «реальность» с несколькими номерами. После долгих лет ограничений RCS для одной SIM-карты последняя бета-версия (версия 20240102_00_RC01) шепчет приятные слова о поддержке RCS для двух и нескольких SIM-карт.
Если раньше Google давал расплывчатые обещания о том, что дополнительные SIM-карты будут включены «позже», то теперь программный код говорит о многом. Строки вроде «Send and receive RCS chats on SIM %1$d» и «SIM %1$s RCS Toggle» рисуют ясную картину: скоро вы сможете выбирать, какая из SIM-карт будет пользоваться богатыми преимуществами RCS на основе каждого номера.
Это станет настоящим сюрпризом для международных пользователей и всех, кто использует несколько номеров в личных и профессиональных целях. Больше не нужно выбирать, какой номер получит расширенные возможности обмена сообщениями.
Но прежде чем начать праздновать с конфетти, следует сделать одну оговорку. Хотя код показывает намерения, сама функциональность еще не готова. Google еще предстоит много работы.