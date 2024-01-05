Google Сообщения с «SMS нового поколения» - RCS - получат поддержку двух SIM-карт

Если раньше Google давал расплывчатые обещания о том, что дополнительные SIM-карты будут включены «позже», то теперь программный код говорит о многом. Строки вроде «Send and receive RCS chats on SIM %1$d» и «SIM %1$s RCS Toggle» рисуют ясную картину: скоро вы сможете выбирать, какая из SIM-карт будет пользоваться богатыми преимуществами RCS на основе каждого номера.

Это станет настоящим сюрпризом для международных пользователей и всех, кто использует несколько номеров в личных и профессиональных целях. Больше не нужно выбирать, какой номер получит расширенные возможности обмена сообщениями.

Но прежде чем начать праздновать с конфетти, следует сделать одну оговорку. Хотя код показывает намерения, сама функциональность еще не готова. Google еще предстоит много работы.