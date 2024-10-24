Google Сообщения стали лучше выявлять мошенников, которые вам пишут

Google Сообщения стали лучше выявлять мошенников, которые вам пишутУсиливает защиту с помощью новых инструментов
Обновления включают:
— Улучшенное обнаружение мошенничества: приложение теперь будет предоставлять более точный анализ мошеннических текстовых сообщений, сосредоточившись сначала на мошенничестве с доставкой и предложениями работы. Подозрительные сообщения будут перемещаться в папку спама или помечаться предупреждением.
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Умные предупреждения: пользователи будут получать уведомления, когда они получают ссылки от неизвестных отправителей, а сообщения со ссылками от подозрительных отправителей будут автоматически блокироваться.
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Предупреждения о «чувствительном» контенте: изображения, которые могут содержать наготу, будут автоматически размываться, но просмотреть их можно будет всё равно.
Блокировка неизвестных международных отправителей: новый инструмент позволит пользователям скрывать сообщения от отправителей из других стран, которые не находятся в их списке контактов.