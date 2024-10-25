Google создала ИИ, который помогает людям договориться

Система обрабатывает мнения участников, формирует общие заявления, объединяющие разные взгляды. В тестах с участием 5000 человек ИИ достиг более высокого уровня согласия, чем человеческие усилия.

Однако проект не обошелся без критики.

Скептики считают, что его эффективность оценивалась по относительно менее конфликтным вопросам, таким как возраст для голосования и здравоохранение, избегая более острых тем, например, изменения климата и правых идей. Некоторые также опасаются, что ИИ может отражать предвзятости своих создателей, что ставит под сомнение его беспристрастность.

DeepMind признала эти мнения, но сохраняет оптимизм относительно своих технологий.