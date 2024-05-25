Google стало интересно, насколько пользователи доверяют её ИИ

В опросе пользователям предлагается оценить свою удовлетворенность различными аспектами Gemini Advanced, включая простоту использования, скорость, точность, стоимость, стиль разговора, полезность и внешний вид.

Кроме того, в опросе спрашивается, в каких областях Gemini Advanced наиболее полезен: «Мозговой штурм», «Помощь в учебе», «Получение информации», «Получение советов», «Делегирование задач», «Планирование», «Рабочие задачи» и «Создание контента».

Среди ключевых вопросов — что мешает пользователям чаще использовать Gemini Advanced, есть такие варианты ответа как «Сложность использования», «Неясная ценность», «Опасения по поводу конфиденциальности», «Не на первом месте», «Удовлетворенность существующими продуктами», «Надежность», «Другое» и «Ничего из вышеперечисленного».

В конце опроса задается вопрос о том, с какими другими продуктами искусственного интеллекта пользователи взаимодействуют еженедельно, перечисляются такие варианты, как Microsoft Copilot, ChatGPT (бесплатный) или ChatGPT Plus.