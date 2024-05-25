Google столкнется с серьезными изменениями после антимонопольного вердикта

Epic Games, разработчик игры Fortnite, выступила против Google, потребовав от федерального судьи Джеймса Донато запретить Google заключать антиконкурентные контракты и поддержать конкурирующие магазины приложений. Цель Epic — обойти платежную систему Google, увеличив свои доходы от внутриигровых покупок и маркетинга игр через собственный магазин.

Google утверждает, что эти изменения поставят под угрозу безопасность пользователей и нанесут ущерб деловым партнерам, в том числе производителям устройств и разработчикам приложений. Компания подала апелляцию на вердикт, что может отсрочить или отменить штрафные санкции.

Судья Донато подчеркнул, что Google должна понести ответственность за свою незаконную монополию. Он предположил, что меры по исправлению ситуации могут включать в себя значительные инвестиции Google для исправления недобросовестной практики. Epic также предложил обязать Google разрешить конкурирующим магазинам размещать приложения в Google Play в течение шести лет, чтобы «уравнять условия игры».

Окончательные слушанья намечены на август, а штрафные санкции будут вынесены к сентябрю.