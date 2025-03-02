Google Таблицы получили ИИ для ускорения анализа данных и создания эффектов

Опубликовано 02 марта 2025, 14:151 мин.
Google Таблицы получили ИИ для ускорения анализа данных и создания эффектовПередайте своим бухгалтерам
Google обновила Sheets с помощью искусственного интеллекта Gemini, чтобы упростить людям анализ данных и создание визуальных эффектов. Благодаря этому обновлению пользователи могут быстро выявлять тенденции и закономерности в своих электронных таблицах. Они также могут генерировать диаграммы и графики, которые можно вставлять в виде изображений.
Эта функция на основе искусственного интеллекта теперь доступна всем бизнес-подписчикам Workspace. Чтобы воспользоваться ею, щелкните значок Gemini в правом верхнем углу и задайте вопросы вроде «Спрогнозируйте мою чистую прибыль на следующий квартал».
Gemini может выполнять расширенный анализ с помощью кода на Python или использовать простые формулы для более быстрого получения информации. Для достижения наилучших результатов Google советует пользователям держать свои данные хорошо организованными, с четкими заголовками и всеми значениями.