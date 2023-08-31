Google теперь по-умолчанию скрывает изображения сексуального характера

Даже если вы никогда раньше не слышали о SafeSearch, он будет доступен для вас по умолчанию. Эта настройка призвана скрыть под завесой приличий любые изображения, содержащие насилие, сексуальные или небезопасные для работы.

Google добавила и другие возможности, например, обновленную панель «Результаты о вас», позволяющую приоткрыть завесу над личной информацией или откровенными снимками, попавшими в результаты поиска.

Если вы чувствуете себя бунтарем и хотите снова окунуться в «дикую природу» поиска, вы можете это сделать. Просто нажмите на кнопку «Безопасный поиск» в самом верху страницы поиска и выключите фильтр.