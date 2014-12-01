Google только сейчас добавила кнопку быстрой прокрутки в ленту Discover

Опубликовано 25 июля 2025, 11:151 мин.
Google только сейчас добавила кнопку быстрой прокрутки в ленту DiscoverВдруг вы захотите вернуться наверх
Google обновила ленту Discover, добавив новую кнопку, которая помогает быстро вернуться к началу новостей. Она появляется, когда вы листаете ленту и начинаете прокручивать страницу вверх.
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Новинка доступна только в последней бета-версии приложения Google (v16.28.59.sa.arm64) и работает, если вы открываете Discover прямо с главного экрана телефона — проведя пальцем вправо. Если же заходить через само приложение Google, кнопка не появляется.
Пока неизвестно, появится ли эта кнопка и в обычной версии Discover внутри приложения Google, но разработчики продолжают тестировать разные новшества. Например, недавно стало известно, что Google пробует добавить и автоматические ИИ-резюме в ленту Discover.