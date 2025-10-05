Google тоже начала удалять приложения для помощи мигрантам в США

Опубликовано 05 октября 2025, 12:451 мин.
Google тоже начала удалять приложения для помощи мигрантам в СШАПриложения для отслеживания агентов ICE
После удаления Apple приложения ICEBlock, которое позволяло сообщать о действиях агентов ICE (Иммиграционной и таможенной службы США), Google также удаляет похожие приложения из Play Store, пишет 404 Media. В заявлении для СМИ компания отметила, что такие приложения нарушают её правила, в частности, связанные с пользовательским контентом и безопасностью уязвимых групп.
Примером такого приложения является Red Dot. Оно позволяло пользователям сообщать о действиях ICE в своём районе, агрегируя данные из проверенных источников и отображая их на карте. Разработчики утверждали, что не отслеживают отдельных людей и не поощряют насилие, однако приложение всё равно было удалено и из App Store, и из Play Store.
Удаление приложений связано с недавним стрельбой в Далласе. По данным ФБР, злоумышленник использовал приложения, отслеживающие местоположение агентов ICE.
Интересно, что Apple удалила ICEBlock после требования генерального прокурора США, а Google действовала проактивно, без официального запроса от властей.