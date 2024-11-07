Реклама новой видеоигры, которая недоступна на Google TV, включает кнопку «Купить сейчас», которая переводит пользователей даже не на сайт игры, а на её YouTube-канал. Это, по мнению автора статьи, вызывает разочарование, так как выглядит как обман.

Изначально Google TV сосредотачивалась на рекламе такого контента, как фильмы и телешоу, причем доступного на платформе. Однако введение рекламы автомобилей, продуктов питания и теперь видеоигр, похоже, «выходит за рамки возможностей платформы».

В то время как реклама таких товаров, как автомобили (с кнопкой «Узнать больше»), выглядит логично, реклама видеоигр вызывает путаницу.