Google TV заблокировал функцию создания скриншотов в отдельных случаях

Опубликовано 27 сентября 2024, 22:221 мин.
Google TV заблокировал функцию создания скриншотов в отдельных случаяхВозможно, ради безопасности
В недавнем обновлении Google TV заблокировала возможность создания скриншотов с помощью переназначенных кнопок пульта, которая ранее была доступна через такие приложения, как «Button Mapper». Хотя скриншоты не так часто нужны на телевизорах, эта функция была полезна в некоторых ситуациях.
Так, пользователи Google TV под управлением Android TV OS 14 заметили, что переназначение кнопки пульта для создания скриншотов больше не работает. Это изменение, похоже, относится к новой сборке Android 14, поскольку функция остается рабочей на более старых версиях.
Хотя неясно, почему Google решила заблокировать эту функцию, похоже, она не затрагивает другие функции «ремаппинга», такие как назначение кнопок для запуска приложений. Но возможно, что сделано это было ради безопасности (но это не точно).