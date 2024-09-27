Google TV заблокировал функцию создания скриншотов в отдельных случаях

Так, пользователи Google TV под управлением Android TV OS 14 заметили, что переназначение кнопки пульта для создания скриншотов больше не работает. Это изменение, похоже, относится к новой сборке Android 14, поскольку функция остается рабочей на более старых версиях.

Хотя неясно, почему Google решила заблокировать эту функцию, похоже, она не затрагивает другие функции «ремаппинга», такие как назначение кнопок для запуска приложений. Но возможно, что сделано это было ради безопасности (но это не точно).