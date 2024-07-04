Google убрала индикатор шифрования для RCS-чатов с iPhone

Google Messages использует собственную реализацию E2EE для чатов между пользователями Android. Однако это шифрование не распространяется на RCS-чаты между Android и iPhone. Apple выразила заинтересованность в добавлении шифрования, но пока неясно, будет ли это реализовано к моменту выхода iOS 18 этой осенью. Ожидается, что Google примет стандартизированный подход к шифрованию, как только он станет доступен, пишет 9to5google.

Устранение значка перечеркнутого замка отражает "текущую реальность" для SMS и RCS-чатов между пользователями Android и iPhone, считает издание: шифрование не поддерживается, и в настоящее время конечные пользователи мало что могут с этим поделать.