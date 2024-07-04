Google убрала индикатор шифрования для RCS-чатов с iPhone

Опубликовано 04 июля 2024, 08:15
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Google убрала индикатор шифрования для RCS-чатов с iPhoneГлавное, что Apple приняла этот протокол
В обновлении Google Messages незаметно убрали индикатор, который показывал, что сквозное шифрование (E2EE) недоступно в RCS-чатах Android-iPhone. Ранее значок перечеркнутого замка предупреждал пользователей о том, что их сообщения не зашифрованы.
Google Messages использует собственную реализацию E2EE для чатов между пользователями Android. Однако это шифрование не распространяется на RCS-чаты между Android и iPhone. Apple выразила заинтересованность в добавлении шифрования, но пока неясно, будет ли это реализовано к моменту выхода iOS 18 этой осенью. Ожидается, что Google примет стандартизированный подход к шифрованию, как только он станет доступен, пишет 9to5google.
Устранение значка перечеркнутого замка отражает "текущую реальность" для SMS и RCS-чатов между пользователями Android и iPhone, считает издание: шифрование не поддерживается, и в настоящее время конечные пользователи мало что могут с этим поделать.