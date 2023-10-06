Google удалил в Gboard настройку высоты клавиатуры

Google удалил в Gboard настройку высоты клавиатурыТеперь есть более удобная настройка
Gboard, популярная среди Android-пользователей клавиатура Google, внесла изменения в свои настройки, удалив старый параметр «Высота клавиатуры». Эта настройка, позволявшая пользователям выбирать из семи фиксированных значений высоты клавиатуры, была заменена более наглядной настройкой под названием «Изменить размер».
Чтобы получить доступ к новой опции настройки, пользователи могут перейти в меню «Настройки Gboard» > «Параметры» и найти пункт «Режим для одной руки» в разделе «Раскладка». Вместо выбора предустановленных вариантов высоты пользователи теперь могут воспользоваться функцией «Изменить размер». С помощью нее пользователь может регулировать высоту клавиатуры, перетаскивая две тянущиеся вкладки, расположенные в верхней и нижней частях клавиатуры.
Несмотря на то, что «Изменить размер» предлагает более гибкий и наглядный способ настройки внешнего вида клавиатуры, некоторые пользователи могут счесть его менее удобным.
В настоящее время эти изменения доступны в последней бета-версии Gboard 13.4.08.