Google удалил в Gboard настройку высоты клавиатуры

Чтобы получить доступ к новой опции настройки, пользователи могут перейти в меню «Настройки Gboard» > «Параметры» и найти пункт «Режим для одной руки» в разделе «Раскладка». Вместо выбора предустановленных вариантов высоты пользователи теперь могут воспользоваться функцией «Изменить размер». С помощью нее пользователь может регулировать высоту клавиатуры, перетаскивая две тянущиеся вкладки, расположенные в верхней и нижней частях клавиатуры.

Несмотря на то, что «Изменить размер» предлагает более гибкий и наглядный способ настройки внешнего вида клавиатуры, некоторые пользователи могут счесть его менее удобным.

В настоящее время эти изменения доступны в последней бета-версии Gboard 13.4.08.