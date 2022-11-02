Google удалит приложение для просмотра 360-градусных панорам вашего города

Google удалит приложение для просмотра 360-градусных панорам вашего городаУ этого есть причина
Google удалит отдельное приложение Street View из магазинов приложений в "ближайшие недели" и прекратит его поддержку в марте 2023 года, подтвердила представитель компании Мэдисон Гувейя для The Verge.
Специальное приложение Street View, доступное как на Android, так и на iOS, позволяет просматривать места на Google Maps с помощью Street View (те самые 360-градусные панорамы).
Но вы также можете использовать Street View в основном приложении Google Maps и создавать 360-градусные снимки с помощью отдельного приложения Street View Studio. Из-за чего Google посчитала, что приложение для просмотра таких панорам будет лишним. Вскоре Google прекратит его поддержку.
Напомним, что всего несколько недель назад компания продемонстрировала некоторые способы, с помощью которых она планирует сделать Street View более захватывающим, включая то, что она называет "Immersive View", которое трехмерный вид с воздуха на конкретное место с подробностями, как например погода и дорожная обстановка рядом с этим местом.