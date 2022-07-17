Google ухудшила настройки для безопасности ваших данных

В версии 5.20R4 Google Authenticator убрана функция "Нажмите, чтобы раскрыть PIN-код", теперь при открытии приложения вы сразу видите все коды двухфакторной аутентификации в списке.

Скорее всего, функция "Нажмите, чтобы раскрыть" была попыткой Google добавить еще один уровень безопасности, чтобы тем, кто находится в непосредственной близости от вас, было сложнее взглянуть на экран вашего телефона. С другой стороны, коды и так меняются каждые 30 секунд, поэтому неясно, насколько эффективной оказалась эта мера.

К тому же это обновление так и не появилось на iOS. Там оно просит пройти аутентификацию Face/Touch ID перед показом кодов.