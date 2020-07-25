Google уличили в слежке за использованием чужих приложений

Об этом сообщило издание The Information, ссылаясь на внутренние документы Google и источники. По информации журналистов, у компании есть программа Android Lockbox, с помощью которой сотрудники собирают данные о статистике приложений. В частности, она отслеживает, как часто пользователи запускают программы, сколько времени в них проводят. Отмечается, что Android Lockbox работает с обезличенными данными.

Проблема в том, что программа собирает статистику по чужим приложениям. Например, по конкурентам почтового сервиса Gmail, по Facebook и Instagram, по TikTok. Информацию о последнем компания якобы использовала для разработки аналогичного сервиса Shorts.

В Google заявили, что программа Android Lockbox общедоступная, то есть её могут использовать любые разработчики.