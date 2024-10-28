Google улучшила беспроводную передачу с Android на Windows

Опубликовано 28 октября 2024, 17:151 мин.
Google улучшила беспроводную передачу с Android на WindowsПовышает стабильность работы
Google выпустила новое обновление для Quick Share под Windows, устранив ряд проблем, которые влияли на производительность и надежность приложения, путем исправления ошибок, связанных с обработкой имен файлов, сохранением предпочтений и подключением Bluetooth/Wi-Fi.
Благодаря этому обновлению пользователи могут рассчитывать на более удобную и беспроблемную передачу файлов. Исправления обеспечивают корректную передачу и открытие файлов с символами, отличными от ASCII, надежное сохранение настроек и постоянное отображение значка приложения в меню «Пуск». Кроме того, обновление решает несколько проблем с подключением по Bluetooth и Wi-Fi, делая передачу файлов более стабильной и эффективной, пишут СМИ.
Хотя это обновление не содержит новых функций, оно значительно повышает общую производительность и стабильность Quick Share для Windows.