Google улучшила беспроводную передачу с Android на Windows

Благодаря этому обновлению пользователи могут рассчитывать на более удобную и беспроблемную передачу файлов. Исправления обеспечивают корректную передачу и открытие файлов с символами, отличными от ASCII, надежное сохранение настроек и постоянное отображение значка приложения в меню «Пуск». Кроме того, обновление решает несколько проблем с подключением по Bluetooth и Wi-Fi, делая передачу файлов более стабильной и эффективной, пишут СМИ.

Хотя это обновление не содержит новых функций, оно значительно повышает общую производительность и стабильность Quick Share для Windows.