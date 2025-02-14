Google улучшила общение голосом со своим ИИ

Среди новых функций, которые появятся в ближайшее время, — совместное с ИИ использование экрана и прямая трансляция видео, подобно тому, что Google продемонстрировал в Astra. ПО сможет взаимодействовать со всем этим.

Для поддержки этих обновлений Gemini начнет сохранять аудио, видео и снимки экрана в Gemini Apps Activity, если это включено. Ранее сохранялись только транскрипты чатов.

Google заверяет в «прозрачности» изменений конфиденциальности и рекомендует пользователям проверить Gemini Apps Privacy Hub для получения более подробной информации.

Обновление распространяется постепенно, поэтому не все пользователи получат его сразу.