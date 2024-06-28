Google улучшила виджет контактов в Android

Опубликовано 28 июня 2024, 00:45
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Google улучшила виджет контактов в AndroidУведомления о сообщениях и не только
В версии 4.34 виджет контактов Google получил обновления, расширяющие функциональность. Виджет теперь поддерживает уведомления о сообщениях прямо на рабочем столе и не только.
Пользователи могут просматривать и отвечать на сообщения, и даже пользоваться Smart Reply, после предоставления доступа к уведомлениям. Кроме того, виджет отображает местоположения контактов из Google Maps, если доступ был предоставлен.
Кроме того, новая функция позволяет пользователям устанавливать определенное время для получения напоминаний о важных датах, доступ к которым осуществляется через вкладку "Организовать" в приложении.
Эти обновления, по словам представителей, призваны упростить взаимодействие пользователей, предоставляя удобный доступ к уведомлениям и информации о местоположении.