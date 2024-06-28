Google улучшила виджет контактов в Android

Кроме того, новая функция позволяет пользователям устанавливать определенное время для получения напоминаний о важных датах, доступ к которым осуществляется через вкладку "Организовать" в приложении.

Эти обновления, по словам представителей, призваны упростить взаимодействие пользователей, предоставляя удобный доступ к уведомлениям и информации о местоположении.