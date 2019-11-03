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Сегодня 11:16
Google упростил поиск достопримечательностей на картах
Теперь их хорошо видно
Журналисты обнаружили в Google Maps новую «фишку». Теперь на картах отображаются большие иконки, по которым можно легко найти местные достопримечательности.
На скриншотах видно, как работает нововведение. Большие иконки появились, например, у Бруклинского моста в Нью-Йорке, Биг-Бена, Букингемского дворца и Вестминстерского аббатства в Лондоне. Так находить достопримечательности в городах будет проще.
Phonearena
Журналисты однако заметили, что не все объекты исторического наследия получили свои иконки. Такой, например, нет у Белого дома в Вашингтоне. Добавит ли Google значки чуть позже, пока неясно.
Обновление точно стало доступно владельцам версии 10.28.2 Google Maps для Android. По крайней мере этой версией пользовались журналисты. iOS-приложение тоже обновилось.