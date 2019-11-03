Google упростил поиск достопримечательностей на картах

Журналисты однако заметили, что не все объекты исторического наследия получили свои иконки. Такой, например, нет у Белого дома в Вашингтоне. Добавит ли Google значки чуть позже, пока неясно.

Обновление точно стало доступно владельцам версии 10.28.2 Google Maps для Android. По крайней мере этой версией пользовались журналисты. iOS-приложение тоже обновилось.