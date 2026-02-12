Google упростила удаление интимных фото из поисковой выдачи

Теперь можно подать запрос прямо со страницы поиска. Для этого нужно нажать на три точки рядом с изображением и выбрать «Удалить результат», а затем указать причину — например, «Это интимное фото со мной». Статус заявки отслеживается в разделе «Результаты о вас», уведомления приходят на электронную почту. Кроме того, система будет автоматически скрывать похожие материалы в будущих поисковых запросах.

После отправки запроса пользователям также показывают ссылки на организации, где можно получить психологическую и юридическую помощь.

Компания подчёркивает, что удаление касается только результатов поиска, а не самих сайтов.

Пока обновление касается США, позже станет доступно и в других странах.