Google упростила удаление интимных фото из поисковой выдачи

Опубликовано 12 февраля 2026, 12:481 мин.
Google упростила удаление интимных фото из поисковой выдачиИ личных данных
Google запустил новый инструмент. Цель задумки — упростить людям удаление из поисковой выдачи личной информации, включая изображения интимного характера, опубликованные «без явного согласия».
© Ferra.ru
Теперь можно подать запрос прямо со страницы поиска. Для этого нужно нажать на три точки рядом с изображением и выбрать «Удалить результат», а затем указать причину — например, «Это интимное фото со мной». Статус заявки отслеживается в разделе «Результаты о вас», уведомления приходят на электронную почту. Кроме того, система будет автоматически скрывать похожие материалы в будущих поисковых запросах.
После отправки запроса пользователям также показывают ссылки на организации, где можно получить психологическую и юридическую помощь.
Компания подчёркивает, что удаление касается только результатов поиска, а не самих сайтов.
Пока обновление касается США, позже станет доступно и в других странах.