Google упростила удаление ваших данных из поисковика

Чтобы получить доступ к инструментам удаления личной информации, пользователям необходимо войти в свою учетную запись Google и нажать на фотографию своего профиля. Оттуда они могут выбрать опцию «Результаты о вас» и получить доступ к панели мониторинга.

Если в результатах поиска отображаются нежелательные личные данные, такие как адреса электронной почты или номера телефонов, пользователи могут воспользоваться опцией «Удалить результат» после нажатия на меню из трех точек.

Хотя эти инструменты не позволят полностью удалить человека из поисковой системы Google, они предоставляют пользователям простой способ управлять своей личной информацией и защищать ее. В настоящее время новые функции доступны пользователям в США.