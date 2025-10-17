Если вы потеряете доступ к аккаунту, Google отправит код одному из ваших доверенных лиц. После подтверждения этот человек сможет помочь вам восстановить доступ.

Второе нововведение — возможность восстановить аккаунт с помощью мобильного. Для этого нужно будет ввести пароль блокировки экрана с вашего прежнего устройства, чтобы подтвердить личность.

Функция доверенных контактов уже начала распространяться среди владельцев личных аккаунтов Google. Настроить её можно во вкладке «Безопасность» в настройках аккаунта. Можно добавить до 10 доверенных контактов.

Эта опция недоступна для детских аккаунтов и корпоративных профилей Google Workspace, но такие пользователи могут стать доверенными контактами для других. Восстановление через мобильник станет доступно у всех чуть позже.