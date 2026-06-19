Google упростит добавление файлов в ИИ-инструмент для заметок в Android

Опубликовано 19 июня 2026, 11:501 мин.
Google упростит добавление файлов в ИИ-инструмент для заметок в AndroidNotebookLM станет лучше
Google, как выяснили СМИ, улучшит работу представленной в начале года NotebookLM для Android (Notebooks). Туда можно собирать файлы для обработки ИИ, чтобы работать с документами, исследованиями и создания структурированных. Как раз процесс добавления Google и сделает лучше.
Согласно последней тестовой версии приложения Google для Android (номер сборки 17.32.26.sa.arm64), в систему будет встроена возможность отправлять файлы в Notebooks прямо через меню «Поделиться».
Поддерживаться будут изображения, аудио, видео, PDF, текстовые документы, а также ZIP-архивы. Во время загрузки будет отображаться прогресс.
В будущем Google планирует ещё больше ускорить процесс — прямо в меню «Поделиться» могут появиться ярлыки для быстрого доступа к часто используемым проектам в Notebooks.
Пока что эта функция находится в разработке и недоступна обычным пользователям.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный