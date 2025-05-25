Google упростит публичный доступ к календарям прямо с телефона

Сейчас в приложении можно делиться календарями только с отдельными людьми или группами. Но скоро появится возможность сделать календарь доступным для всех — его смогут видеть даже через поиск Google. При этом пользователь сам сможет выбрать, что именно будет видно другим: только занято/свободно или все подробности событий.

Функция особенно полезна для школ, кружков и похожих мероприятий. Теперь не нужно будет заходить на сайт — достаточно смартфона.

Нововведение обнаружили при изучении ранней версии приложения (APK-разбор), но пока функция неактивна — скорее всего, Google ещё работает над реализацией. Когда она появится официально, в настройках календаря появится переключатель «Сделать календарь публичным».