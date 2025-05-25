Google упростит публичный доступ к календарям прямо с телефона

Опубликовано 25 мая 2025, 05:151 мин.
Google упростит публичный доступ к календарям прямо с телефонаДелитесь на здоровье
Google планирует обновление приложения Календарь, которое позволит публиковать календари прямо с телефона. Раньше такая функция была доступна только через веб-версию.
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Сейчас в приложении можно делиться календарями только с отдельными людьми или группами. Но скоро появится возможность сделать календарь доступным для всех — его смогут видеть даже через поиск Google. При этом пользователь сам сможет выбрать, что именно будет видно другим: только занято/свободно или все подробности событий.
Функция особенно полезна для школ, кружков и похожих мероприятий. Теперь не нужно будет заходить на сайт — достаточно смартфона.
Нововведение обнаружили при изучении ранней версии приложения (APK-разбор), но пока функция неактивна — скорее всего, Google ещё работает над реализацией. Когда она появится официально, в настройках календаря появится переключатель «Сделать календарь публичным».