Google упростит в Android 15 подключение слуховых аппаратов

Улучшения для Android 15 включают поддержку потокового аудио для слуховых аппаратов (ASHA). Новая функция, разрабатываемая для слуховых аппаратов, была замечена в бета-версии Google Play Services 24.50.32.

Новая функция Google Fast Pair позволит быстро настраивать слуховые аппараты, совместимые в том числе со стандартом Bluetooth LEA — технологией Apple для передачи высококачественного потокового аудио с помощью Bluetooth с сохранением энергосберегающих свойств устройств.

Бета-версия Play Services также включает поддержку Bluetooth-клавиатур. Эти улучшения являются частью разработки Fast Pair и будут доступны в будущих версиях программного обеспечения, включая Chrome OS.