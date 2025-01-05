Google упростит в Android 15 подключение слуховых аппаратов

Опубликовано 05 января 2025, 03:001 мин.
Google упростит в Android 15 подключение слуховых аппаратовЭто ПО включено в операционную систему
Инсайдеры из Android Authority сообщили, что «разобрали» и активировали очередной APK-файл Android 15 и изучили ПО, которое войдёт в ОС. Речь идёт о Google Fast Pair — стандарте Google для быстрого сопряжения Bluetooth-устройств со смартфоном: будет добавлена поддержка слуховых аппаратов, совместимых с Bluetooth.
Улучшения для Android 15 включают поддержку потокового аудио для слуховых аппаратов (ASHA). Новая функция, разрабатываемая для слуховых аппаратов, была замечена в бета-версии Google Play Services 24.50.32.
Новая функция Google Fast Pair позволит быстро настраивать слуховые аппараты, совместимые в том числе со стандартом Bluetooth LEA — технологией Apple для передачи высококачественного потокового аудио с помощью Bluetooth с сохранением энергосберегающих свойств устройств.
Бета-версия Play Services также включает поддержку Bluetooth-клавиатур. Эти улучшения являются частью разработки Fast Pair и будут доступны в будущих версиях программного обеспечения, включая Chrome OS.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков