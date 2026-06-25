Google урегулировала иск подростка о вреде соцсетей

Это якобы привело к ухудшению психического здоровья. Google заключила мировое соглашение с истцом на конфиденциальных условиях, остальные компании пока не урегулировали спор.

Это дело похоже на другое. Не так давно 20-летний истец из США также обвинил четыре платформы в намеренном создании «вызывающих привыкание функций, усугубляющих депрессию и тревожность». Присяжные признали компании виновными и обязали выплатить 6 миллионов долларов.

С тех пор количество подобных исков растёт. А теперь всё больше стран, включая Австралию, Британию, Малайзию и Бразилию, вводят жёсткие ограничения на соцсети для детей.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена