Google урегулировала иск подростка о вреде соцсетей

Опубликовано 25 июня 2026, 17:501 мин.
Google урегулировала иск подростка о вреде соцсетейЧисло подобных дел растёт
15-летний житель Флориды подал в суд на Google, Meta*, Snap и ByteDance. Подросток утверждает, что начал пользоваться соцсетями в 8 лет и из-за их алгоритмов у него развилась зависимость.
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Это якобы привело к ухудшению психического здоровья. Google заключила мировое соглашение с истцом на конфиденциальных условиях, остальные компании пока не урегулировали спор.
Это дело похоже на другое. Не так давно 20-летний истец из США также обвинил четыре платформы в намеренном создании «вызывающих привыкание функций, усугубляющих депрессию и тревожность». Присяжные признали компании виновными и обязали выплатить 6 миллионов долларов.
С тех пор количество подобных исков растёт. А теперь всё больше стран, включая Австралию, Британию, Малайзию и Бразилию, вводят жёсткие ограничения на соцсети для детей.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена