Google в обновление Chrome включила пропаганду важности рекламы

Один из ключевых разделов, "Chrome поддерживает свободный интернет", рассказывает о том, как реклама обеспечивает свободный доступ к онлайн-контенту. Google утверждает, что хорошо сделанная реклама приносит пользу пользователям, представляя новые продукты, помогает рекламодателям найти новых клиентов и финансово поддерживает сайты, на которых размещается реклама. В этом разделе также подчеркивается, что доходы от рекламы лежат в основе таких бесплатных сервисов Google, как Chrome, Gmail, Maps и YouTube.

Google подчеркивает, что данные помогают улучшить работу Chrome, ускоряя просмотр веб-страниц, оптимизируя работу сайта для различных устройств и показывая релевантную рекламу.

Верить или нет - дело каждого.