Google вернула заблокированное приложение «Навальный» в Play Store

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Google вернула заблокированное приложение «Навальный» в Play StoreApple пока нет
В сентябре Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный», в котором содержались рекомендации по «Умному голосованию». Сегодня СМИ сообщили, что приложение вернулось в Google Play Store. Его действительно можно там найти.
Представители структур, основанных Алексеем Навальным (по требованию Роскомнадзора указываем, что они признаны в России экстремистскими) рассказали, что добились от Google «разблокировки» приложения на территории РФ. Пока оно доступно только в Google Play Store. В App Store приложение не восстановили. Сторонники Навального говорят, что работают над этим.
Почему приложение восстановили именно сейчас, неясно. Напомним, бота «Умного голосования» блокировали и в Telegram. Но он стал доступен снова намного раньше.