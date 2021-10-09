Google вернула заблокированное приложение «Навальный» в Play Store

Представители структур, основанных Алексеем Навальным (по требованию Роскомнадзора указываем, что они признаны в России экстремистскими) рассказали, что добились от Google «разблокировки» приложения на территории РФ. Пока оно доступно только в Google Play Store. В App Store приложение не восстановили. Сторонники Навального говорят, что работают над этим.

Почему приложение восстановили именно сейчас, неясно. Напомним, бота «Умного голосования» блокировали и в Telegram. Но он стал доступен снова намного раньше.